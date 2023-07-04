Литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в контакте с родственниками добровольца и правоохранительными органами.

В одной из больниц Киева умер литовский доброволец Валериюс Полковниковас, который был ранен во время боев в районе Бахмута.

Об этом в Facebook сообщил товарищ погибшего, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис. "Получил печальное известие. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валериюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", – написал военный. Он добавил, что его товарищ получил ранения во время артиллерийского обстрела.

Паулюкайтис также призвал помочь родителям добровольца, которые находятся в затруднительном финансовом положении.

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Как уточнило издание LRT, Полковниковас воевал в Украине несколько месяцев. А Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что сотрудники посольства в Украине поехали в больницу, где получили подтверждение о смерти гражданина Литвы. Литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в контакте с родственниками добровольца и правоохранительными органами.

Добровольцы на войне в Украине

Иностранные граждане, приехавшие воевать в Украину, вошли в интернациональный легион. О его создании в начале войны объявил украинский президент Владимир Зеленский. Позже стало известно, что в легион вошли добровольцы из 52 стран мира.

Время от времени появляются данные о гибели легионеров. Так, недавно стало известно, что в бою погиб новозеландец, сражавшийся против российских оккупантов на стороне Украины. А в апреле на войне в Украине погиб грузинский доброволец и уроженец города Зугдиди Арсен Кецбая.

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