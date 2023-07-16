Речь идет о командире 96-й отдельной разведывательной бригады из Нижнего Новгорода.

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. В начале июня был ликвидирован командир одной из разведывательных бригад оккупационных войск РФ, полковник Максим Харламов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, вражеский командир был "успешно демилитаризован" 4 июня 2023 года.

Речь идет о командире 96-й отдельной разведывательной бригады из Нижнего Новгорода. Штефан также опубликовал фото уничтоженного захватчика.

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Потери России в Украине

По состоянию на утро 15 июля 2023 года в Генштабе ВСУ сообщали о 237 180 уничтоженных в Украине российских оккупантах. Почти 600 захватчиков ликвидировали за прошедшие сутки. Также российская армия потеряла тысячи единиц техники, в частности, 4102 танка, 8019 бронированных машин и тому подобное.

Кроме того, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, в районе Марьинки Донецкой области захватчики забросали ВСУ "мясом" отрядов "Шторм-Z". Все атаки были отбиты. Он также добавил, что за прошедшие сутки было уничтожено 55 оккупантов, ранено 156 оккупантов.

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