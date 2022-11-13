Обозреватель Коваленко уверен, что это был "кровавый спектакль".

Казнь ранее завербованного российского заключенного Евгения Нужина боевиками ЧВК "Вагнер" – это кровавый спектакль, ИПСО предельной жестокости, призванная дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, судя по аккаунтам в социальных сетях, Евгений Нужин был прожженным украинофобом – "он только и мечтал об убийстве украинцев".

По логике вещей, все то, что говорил "вагнеровец" на камеру в плену ВСУ никто с российской стороны на веру принимать не должен был, добавил эксперт.

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"Военнослужащих информируют, что при попадании в плен, говорите на камеру все, что хочет пленитель. Не сопротивляться. Военнослужащие ВСУ аналогично имели такие указания, чтобы в меньшей степени подвергаться пыткам. А потому, все, что наши военные говорят российским пропагандистам, пропускается мимо ушей. Это реалии плена. И об этом знают, что у нас, что у россиян, – акцентировал Коваленко. – Таким образом, Нужин был не более чем обычным пленным в обычном круговороте пленных, со всеми рутинными сопутствующими. Но, внезапно, именно его решили казнить как некоего предателя".

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина: что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что наемники из ЧВК "Вагнер" казнили кувалдой ранее завербованного заключенного Евгения Нужина, который побывал в украинском плену и на камеру выражал желание воевать в составе ВСУ против россиян.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя казнь, заявил, что казненный "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

"Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", – заявил он.