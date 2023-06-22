Для этого даже была создана специальная комиссия.

Российские военные начали массовую проверку боевиков главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 22 июня, причиной стали многочисленные случаи мародерства, которые становятся все более частыми.

По информации украинского подполья, оккупанты даже создали на временно оккупированных территориях и на границе с Украиной специальную комиссию. Она должна проверять и предотвращать массовые случаи мародерства со стороны "кадыровцев".

Видео дня

"Комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Она проводит разбор дел, связанных с мародерством со стороны подразделений "Ахмат", которые терроризируют население на временно оккупированных территориях и в Белгородской области", — информирует ЦНС.

Отмечается, что проверка началась только после жалоб граждан Российской Федерации - заявления жителей временно оккупированных территорий Украины местными "властями" игнорировались.

В ЦНС объяснили, что это еще раз демонстрирует то, как россияне относятся к гражданам, которые, по их мнению, желали быть частью Российской Федерации.

Мародерство оккупантов

О мародерстве "второй армии мира" стало известно едва ли не с первых дней полномасштабной войны.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные активно вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов. В частности, к Голой Пристани, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики. Их российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и прочим имуществом.

Недавно жители села Новая Таволжанка Белгородской области раскрыли, чем на самом деле там занимаются российские военнослужащие. По свидетельствам местных, воины оккупационной армии "ведут уродливый образ жизни" и обворовывают дома.

Вас также могут заинтересовать новости: