Алексей Данилов подчеркнул, что РФ 30 лет укореняла в Украине свою агентуру, распространяла и поддерживала своих агентов.

Украинская контрразведка работает, ежедневно задерживают вражеских агентов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о задержанных, которых подозревают в корректировке огня во время ракетных обстрелов Винницы.

"Контрразведка работает постоянно не только в Виннице, в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе и других городах. Такие задержания происходят каждый день, и не обо всех этих задержаниях мы объявляем публично, но работа ведется очень мощная", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что РФ 30 лет укореняла в Украине свою агентуру, распространяла и поддерживала своих агентов, поэтому на сегодня в государстве в этом аспекте очень непростая ситуация.

"Этот вопрос - на контроле президента Украины. Более того, я не исключаю, что даже на ближайшем заседании ставки верховного главнокомандующего, которое должно состояться на этой неделе, вопрос будет рассматриваться. По крайней мере, президент такой вопрос задал, мы такое заседание готовим, и такой вопрос там будет рассматриваться", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

В результате обстрела погибли 24 человека, из них 3 детей, обратились за медицинской помощью 202 человека, из которых 68 госпитализированы, в тяжелом состоянии - 14 человек и 4 - в критическом.

Позже стало известно, что на причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек.

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