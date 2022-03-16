Русские фашисты продолжают совершать террор над местным населением и осуществлять мародерство.

В Сумской области украинским бойцам удалось осуществить местный обмен пленными - одного российского оккупанта на шестерых украинских пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий во время информационного телемарафона.

"Оккупанты совершают террор над гражданами. Запугивают людей, отбирают ключи от укрытий, угрожают сжечь дома. Уничтожили службу оказания ритуальных услуг, пункт оказания экстренной медицинской помощи и отобрали автомобиль скорой помощи. Но они такие смелые только с гражданским населением. Как только они встречаются с бойцами терробороны, то бросают оружие, идут пешком к границе, бегут домой", - рассказал глава области.

Также Живицкий сообщил, что недавно украинским бойцам удалось осуществить местный обмен пленными.

"Осуществили операцию по обмену. Выменяли одного русского сержанта на 6 наших пленных. После этого большая колонна российской техники вернулась обратно к российской границе", - добавил он.

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