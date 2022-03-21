Уничтожен хваленый оккупантский танк "Черный орел".

На Сумщине уничтожена часть колонны российской техники, оккупанты бежали на кладбище.

Об этом сказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в видеообращении по итогам 20 марта.

Он отметил, что вчера на территории области работала артиллерия Вооруженных сил Украины было уничтожено часть колонны российской техники.

"После этого артиллерийского обстрела они начали убегать, разбежались, спрятались на кладбище, и я и наша команда считаем, что они прибыли у пункту своего окончательного назначения - им место на кладбище или как удобрение на наших полях. Никто не будет жалеть ни одного орка, ни одного русского военного, пришедшего к нам с войной. От войны они и погибнут. И над этим работает территориальная оборона и славные ВСУ", - подчеркнул Живицкий.

Он также рассказал, что на территории области был уничтожен "какой-то супермодный танк "Черный орел" (опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел"- УНИАН) о котором россияне рассказывали, что он оборудован "самыми современными средствами защиты".

Он отметил, что, видимо, в России, как всегда, украли деньги - и "этот танк был поражен с первого выстрела и практически уничтожен".

Живицкий отмечает, что враг на территории Сумской области делает перегруппировку, получает подкрепление в виде новых подразделений и подвозится топливо, продукты питания, но "это ничего им не даст, потому как только по ним прилетает наша артиллерия или ататакують Байрактары - они просто разбегаются в разные стороны".

Российско-украинская война: ситуация на Сумщине

20 марта большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетело вглубь Украины. Тенденции не очень позитивны ввиду того, что россияне начинают такую активизацию своей деятельности, отметил голова ОВА.

Но Живицкий отметил, что оккупанты резко зашли на территорию Украины, на территорию Сумщины, но их планы о блицкриге провалились.

Сегодня утром стало известно об утечке аммиака на заводе в Сумах. Сейчас зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица.

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