Российские новобранцы действительно находятся в учебных центрах РФ за 120 км от российской границы, что граничит с Сумской областью.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиках у украинских границ.

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"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины действительно пребывают российские новобранцы. Они располагаются в учебных центрах. На какое направление их перебросят - пока не понятно. Будет ли это Сумщина? - не факт", - отметил Живицкий.

Он заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

По данным Forbes, за последние две недели страну покинули почти миллион россиян.

Позже стало известно, что в РФ досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщали, что украинская армия уже берет в плен свежемобилизованных россиян.

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