Всего в колонне около 100 единиц техники, в том числе БТРы и плавающие бронемашины для транспортировки воздушно-десантных войск.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении через Мариуполь большой колонны военной техники в сторону Запорожской области.

Об этом Андрющенко сообщил в Telegram.

В колонне около 100 единиц техники, в том числе БТРы и плавающие бронемашины для транспортировки воздушно-десантных войск.

"Через город (прошла – УНИАН) большая колонна военной техники - до 100 единиц - в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, которые часть людей приняли за танки. Также большое количество БТРов", - отметил он.

Кроме того, по информации Андрющенко, по пограничным с Запорожской областью селам Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российских солдат, которых завезли КамАЗами.

"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву", - написал Андрющенко.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Однако враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики совершили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

Ранним утром 16 июля враг ударил по Одессе.

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