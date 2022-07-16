Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении через Мариуполь большой колонны военной техники в сторону Запорожской области.
Об этом Андрющенко сообщил в Telegram.
В колонне около 100 единиц техники, в том числе БТРы и плавающие бронемашины для транспортировки воздушно-десантных войск.
"Через город (прошла – УНИАН) большая колонна военной техники - до 100 единиц - в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, которые часть людей приняли за танки. Также большое количество БТРов", - отметил он.
Кроме того, по информации Андрющенко, по пограничным с Запорожской областью селам Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество российских солдат, которых завезли КамАЗами.
"Расселяются преимущественно в помещениях школ. Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву", - написал Андрющенко.
Война в Украине: актуальные данные
После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Однако враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.
Захватчики совершили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение.
По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.
Ранним утром 16 июля враг ударил по Одессе.
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