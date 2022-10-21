По словам американских чиновников, следующие шесть недель могут позволить украинским военным продвинуться на Донбассе и вернуть Херсон.

Согласно оценкам американской разведки, украинские военные имеют окно возможностей в течение следующих шести недель для достижения успехов против российской армии на юге и северо-востоке.

Об этом сообщается в материале The New York Times.

Американские официальные лица говорят о малой вероятности массового краха российских войск, которая позволила бы Украине освободить еще одну огромную территорию, как это произошло на Харьковщине в прошлом месяце. Но отдельные российские подразделения могут сломаться перед постоянным давлением ВСУ, что позволит украинской армии продолжать отвоевывать у оккупантов города на Донбассе и освободить город Херсон.

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Несмотря на то, что американские и украинские чиновники не делают точных прогнозов, они говорят, что боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев. Также есть ряд переменных, которые могут стать особенно актуальными для изменения траектории войны: более сложные боевые условия в декабре, степень готовности Путина к эскалации, удастся ли сохранить единство Европы этой зимой на фоне энергетического кризиса, а также потенциальное изменение политической ситуации в США, которое может привести к уменьшению военной поддержки Украины.

Военные аналитики говорят, что сейчас Украина имеет преимущество на своей стороне, которое дает ей шанс определить, на чем она хочет сосредоточить усилия для возвращения территории.

"Здесь есть украинское окно возможностей. Украинцы имеют возможность выбирать, куда они собираются атаковать", - говорит аналитик из Института изучения войны Мейсон Кларк.

Официальные лица США в частном порядке заявляют, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели. Они также считают, что украинское наступление в скором времени может заставить российские войска в Херсоне отойти на левый берег реки Днепр, вернув большую часть города под контроль Украины.

Несмотря на то, что быстрое контрнаступление ВСУ на востоке замедлился, некоторые американские официальные лица заявили, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед и выйти из тупика на Луганщине, где они могут окружить или сломать российскую оборону и перекрыть ключевую дорогу, которой РФ пользуется для снабжения своих войск на оккупированных территориях.

Несмотря на потери Путин готов продолжать войну

Вместе с тем, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается российская армия, Кремль, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграл войну. И очень важно, говорят американские чиновники, никогда не недооценивать противника.

Российская армия понесла потери в технике и солдатах, которые разбили бы большинство армий в Европе. В отчете правительства США на прошлой неделе говорится, что россияне потеряли 6000 единиц техники. Несмотря на потери, американские чиновники говорят, что Россия и Путин, похоже, готовы продолжать борьбу.

"Очевидно, что Россия сейчас испытывает серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением и логистикой. С наступлением зимы это станет лишь хуже. Поэтому время, безусловно, имеет важное значение, когда дело доходит до того, чтобы использовать это с операционной точки зрения", - сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Учитывая динамику боевых действий, официальные лица США не думают, что будет длительная пауза в боевых действиях. Зимний снег не замедлит боевых действий, но замедлит поздняя осенняя грязь. Как только земля замерзнет к февралю, армии снова смогут двигаться быстрее.

Россия может использовать следующие четыре-пять месяцев, чтобы перегруппироваться, возможно, дав определенную подготовку своим новомобилизованным солдатам. Но что будет дальше, по словам американских чиновников, остается открытым вопросом. Россия может попытаться вновь захватить позиции, которые она потеряла с сентября, возобновив медленный артиллерийский обстрел. Кроме того, Путин мог бы отдать приказ об эскалации — потенциально до использования ядерного оружия — чтобы изменить позиции своей армии. Или Россия может попытаться зафиксировать достижения, которые она получила, пытаясь договориться с украинцами, и рассчитывая на то, что в Европа, которая сталкивается с нехваткой топлива зимой, заставит Киев согласиться на прекращение огня.

Американские официальные лица предупреждают, что в их оценке войны есть важные оговорки. Украинские чиновники не делятся большинством своих оперативных планов. И хотя Соединенные Штаты имеют лучшие разведывательные данные о российских планах, намерения Путина относительно следующего этапа войны трудно распознать.

"Я не думаю, что украинцы смогут полностью развалить российскую армию в ближайшее время. В этом смысле россияне смогли покрыть потери. Однако я думаю, что крупные российские наступательные операции на данный момент почти не рассматриваются", – сказал Кларк.

Даже если Украина мешает России достичь ее стратегических целей, Путин, по словам чиновников, вряд ли согласится на поражение в ближайшие месяцы.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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