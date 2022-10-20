По словам военного, оборона крепкая.

Пограничный город Волчанск Харьковской области российские оккупанты постоянно обстреливают, но возобновить наступление на город после деоккупации ВСУ военные РФ не пытались.

Как рассказал "Суспильне Харків" командир военной части, которая освобождала Волчанск, Владислав Косенко, сейчас скоплений россиян на границе украинские военные не фиксируют.

"Сначала фиксировали скопление, но они отошли на определенное количество километров от границы, их сейчас на границе нет, но иногда подтягиваются", - говорит Косенко.

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По словам военного, оборона крепкая.

"Когда мы пришли в сентябре, попаданий было много, сейчас их стало меньше. Мы отвечаем противнику. Работают оккупанты по-разному, в основном, из минометов. Попыток прорыва, как мы начали отвечать, не было. Они перестали соваться, потому что здесь крепкая оборона. Возможности, чтобы как 24 февраля спокойно они зашли, сейчас нет, если попробуют — будет им ад", - заверил Косенко.

Сейчас в Волчанск зашло большое количество украинских гуманитарных грузов, проблем с гуманитарными вопросами нет.

"Света не было, начинают заходить финансовые учреждения, надо, чтобы запустилась инфраструктура, тогда город заживет. Пенсии еще не выдают. Больница работает, не хватает некоторых специалистов, но больница работает. Была проблема с лекарствами, но это решили", - рассказал Косенко.

Деоккупация Харьковщины: что известно

Российские войска зашли в пограничный Волчанск 24 февраля.

Силы обороны Украины в начале сентября провели успешное контрнаступление на Харьковщине. Украинские флаги над Волчанском вернулись 12 сентября. После деоккупации российские военные обстреливают Волчанск и села вокруг.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга 20 октября 2022 года, в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта.

Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в случае нового наступления на Харьковщину, ВСУ готовы.

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