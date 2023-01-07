Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

За сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область, в итоге один человек погиб, семеро - ранены, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию области. Мирные населенные пункты враг атаковал с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По словам председателя ОВА, Херсон армия РФ обстреляла 9 раз – под ударом вражеской армии были жилые кварталы города.

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В частности, снаряды попали в частные и многоквартирные дома, а также на территорию и в здания подразделения пожарно-спасательной части.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек-спасатель, семеро жителей области получили ранения различной степени тяжести", - добавил Янушевич.

"Перемирие" Путина и обстрелы Херсонской области в праздничные дни

Накануне российский президент Владимир Путин после разговора с турецким главой Эрджепом Тайипом Эрдоганом заявил об одностороннем прекращении огня.

Впрочем, в Пентагоне, как и в Украине, заявление Путина назвали "пропагандистским трюком", поскольку российская армия продолжала обстреливать мирное население.

Кроме того, украинские власти предупредили о возможных провокациях со стороны россиян на рождественские праздники.

24 декабря – на католический Сочельник – захватчики открыли прицельный огонь по центру Херсона, десятки людей погибли и были ранены.

Уже в новогоднюю ночь и на следующий день Россия устроила украинским городам ракетный террор и атаку дронами, в частности, чтобы оставить украинцев без света и тепла 31 декабря.

Военные неоднократно подчеркивали, что россияне действуют по принципу террористов: пытаются нанести максимальный ущерб и потери среди гражданского населения в праздничные дни.

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