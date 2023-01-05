На местах подрыва храмов в сюжетах для пропаганды россияне планируют снять обломки HIMARS, которые привезут из других мест взрывов.

По данным двух источников международного разведывательного сообщества InformNapalm, приближенных к боевикам так называемой "ДНР", существует высокая вероятность провокаций на оккупированных территориях на Рождество. Отмечается, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных россиянами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января.

Как сообщили в InformNapalm, оккупанты планируют снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории, чтобы получить информационный повод для объявления новой волны мобилизации.

"Информация была получена 4 и 5 января, но мы пытались собрать дополнительные данные. Считаем, что публичное заявление Путина относительно намерений объявить "режим прекращения огня", которое появилось во второй половине дня, может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций "под чужим флагом", – подчеркнули в сообществе.

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Один из источников отметил, что на местах подрыва храмов в сюжетах для пропаганды рашисты планируют снять обломки HIMARS, которые привезут из других мест взрывов.

"У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные свидетельства, поэтому мы обнародуем эти неполные данные с надеждой, что замысел рашистов будет сорван в результате огласки. Пока мы не имеем данных о конкретных местах заминирований, поэтому призываем всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации. Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей", – добавили в InformNapalm.

Заявления РФ о "перемирии" на Рождество: что известно

Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество. Отмечается, что его поручено ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО". Позже Шойгу выполнил приказ Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил Кремлю на призывы ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество, как это якобы сделала Россия. Он подчеркнул, что объявление российскими оккупантами "режима прекращения огня" – это ложь и лицемерие.

В то же время президент США Джо Байден, комментируя объявление Россией "перемирия", отметил, что Путину верить нельзя. Он добавил, что тот был готов бомбить церкви 25 декабря и на Новый год.

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