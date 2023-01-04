По данным разведки, Россия уже начала подготовку к обстрелу.

Российские войска готовятся к нанесению нового массированного ракетного удара по Украине, вероятно, 6-7 января, рассказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Граждан призвали быть особенно осторожными на православные праздники и реагировать на сигналы воздушных тревог.

"Мы понимаем и, анализируя, ожидаем, что это (воздушная атака россиян – УНИАН) может быть в районе православного Рождества", - отметила Гуменюк.

В то же время, как ранее отметил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, захватчики учитывают при подготовке к обстрелу не только праздничные даты, но и погоду и другие факторы. Сейчас, по его словам, погода способствует применению Россией высокоточного оружия.

Между тем россияне подняли в Беларуси самолет-наводчик ракет один истребитель и Миг-31К для вероятного сбора разведданных в рамках подготовки к новому удару по Украине.

Массированные удары по Украине

С 29 декабря Россия нанесла несколько крупных ракетных ударов, а также комбинировала ракеты с ночным запуском иранских дронов, чтобы нанести максимальный урон энергосистеме и истощить ПВО.

В предыдущие разы – в новогодние праздники – России не удалось погрузить Украину в блекаут, однако намерений этих врагов не оставил.

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