Агрессор во многих городах Украины не дает возможность провести эвакуацию населения и доставить гуманитарные грузы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов надеется на решение вопроса обстрелов россиянами гуманитарных коридоров в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

По словам Данилова, агрессор во многих городах Украины не дает возможность провести эвакуацию населения и доставить гуманитарные грузы.

"Это позорная практика.. если начинают двигаться колонны, то они начинают их расстреливать. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем этот вопрос решить. Но это не только, к сожалению, от нас зависит. Это зависит от агрессора, который пришел захватить нашу землю", - отметил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за обстрелов российских военных.

По словам главы ОВА, десятки автобусов, которые выехали за людьми, так и не попали в город. Лишь 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.

Так же не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и прочим.

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