Десятки автобусов, которые выехали за людьми, так и не попали в город, как и гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и прочим.

Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за обстрелов российских военных.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день продолжаются обстрелы", - отметил он.

По словам главы ОВА, десятки автобусов, которые выехали за людьми, так и не попали в город. Лишь 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.

Так же не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и прочим.

"Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по укрытиям, чтобы известить людей об эвакуации", - рассказал он.

Синєгубов добавил, что по предварительным данным более 5000 человек нуждаются в эвакуации, ведь находятся без еды, без воды, без тепла.

"Это террор со стороны российского оккупанта против мирного населения Украины", - подчеркнул он.

По состоянию на 15:00 было известно, что российская армия не соблюдает договоренности о прекращении огня для эвакуации людей на Харьковщине. Продолжались переговоры при посредничестве Красного Креста.

Вас также могут заинтересовать новости: