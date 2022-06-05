Город, который держится уже более 100 дней, негативно влияет на моральный дух россиян.

Следующие несколько дней российская оккупационная армия будет пытаться сравнять Луганщину с землей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян. Даже кадыровцы уже записывают обращение, что это все временно, и они вернут контроль в ближайшее время. Из перехватов мы понимаем, что командующий армией рф получил две задачи – до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут. Ожидаем в ближайшее время, что все резервы, которые у них есть в доступе, всю технику, весь личный состав, бросят именно на выполнение этих двух задач", - отметил Гайдай.

"Начиная с 2014 года, когда РФ оккупировала часть Луганщины и Луганск в частности, Северодонецк был областным центром и для россиян это будет некоторой победой, которую можно "продавать" солдатам, мобилизованным и населению", - отметил Гайдай, отвечая на вопрос важности города для оккупантов.

Он подчеркнул, что город, который держится уже более 100 дней, негативно влияет на моральный дух россиян.

"Это будет выглядеть в увеличении в разы количества обстрелов из тяжелой артиллерии, авиаударов. В следующие пять дней россияне будут пытаться сравнять Луганщину с землей. У них другой тактики нет, они не умеют иначе воевать", - подчеркнул Гайдай.

По его данным, в настоящее время эвакуация из Северодонецка пока невозможна.

"В городе остаются около 15 тысяч человек. Из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек", - отметил Гайдай.

Напомним, в Северодонецке ВСУ уничтожили вражескую технику и укрепления в восточной части города.

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