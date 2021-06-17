Террориста со взрывчаткой задержали "на горячем".

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Северодонецке на Луганщине предотвратили террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработке перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Исполнитель, бывшего боевика НВФ так называемой «ЛНР», задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины «на горячем» во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с использованием самодельного взрывного устройства.

Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб из-за его показаний по делу разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере).

Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреляли из минометов жилой сектор (видео)

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров