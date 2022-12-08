Гауляйтер города заявил о якобы сбитом беспилотнике.

В оккупированном Севастополе утром 8 декабря прогремели взрывы. Как пишут местные паблики, "было очень громко".

"В 6:50 что-то светящееся летело и его догнал выстрел и посыпались искры", - утверждали очевидцы.

Гауляйтер города Развожаев заявил в Telegram о якобы сбитом беспилотнике.

Видео дня

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией Черного моря", - написал он, добавив, что оккупанты "сработали четко".

Фото и видео подтверждений этого нет.

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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