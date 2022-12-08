В оккупированном Севастополе утром 8 декабря прогремели взрывы. Как пишут местные паблики, "было очень громко".
"В 6:50 что-то светящееся летело и его догнал выстрел и посыпались искры", - утверждали очевидцы.
Гауляйтер города Развожаев заявил в Telegram о якобы сбитом беспилотнике.
"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией Черного моря", - написал он, добавив, что оккупанты "сработали четко".
Фото и видео подтверждений этого нет.
Взрывы в Крыму - что известно
С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.
В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.
В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.
Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.