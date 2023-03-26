Россия начала на регулярной основе получать малые партии ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что с начала марта Россия запустила по целям в Украине по меньшей мере 71 дрон типа Shahed иранского производства.
Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в запуске ударных дронов с конца февраля 2023 года, добавляют в британской разведке.
"Вероятно, что Россия начала получать регулярные поставки малых партий дронов Shahed", - предположили в разведке.
Также сказано, что Россия предположительно запускает эти дроны с двух направлений: на востоке из Краснодарского края РФ и на северо-востоке из Брянской области РФ.
"Это позволяет России маневренно поражать широкий сектор Украины и уменьшать время полета до целей на севере Украины. Также, вероятно, что это еще одна попытка перегрузить противовоздушную оборону Украины", - добавили в Минобороны Великобритании.
Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины
Как сообщал УНИАН, 25 февраля в британской разведке сообщили, что Россия, предположительно, исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе, поэтому будет искать пути для их пополнения.
Впрочем, уже в ночь на 27 февраля Россия выпустила по территории Украины 14 дронов-камикадзе типа Shahed. Силы обороны уничтожили 11 из 14 дронов. Тогда оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из новой точки - Брянской области РФ. Как сообщала разведка Британии, это было сделано для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.
Напомним, о том, что Иран начал поддерживать российскую войну в Украине, поставляя Москве дроны-камикадзе для ударов по критической гражданской инфраструктуре нашей страны, стало известно еще летом прошлого года. Однако несмотря на имеющиеся факты, Иран продолжает официально отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения.