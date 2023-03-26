Российские захватчики запускают эти дроны-камикадзе из двух зон: на востоке из Краснодарского края РФ и на северо-востоке из Брянской области РФ.

Россия начала на регулярной основе получать малые партии ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранского производства.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что с начала марта Россия запустила по целям в Украине по меньшей мере 71 дрон типа Shahed иранского производства.

Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в запуске ударных дронов с конца февраля 2023 года, добавляют в британской разведке.

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"Вероятно, что Россия начала получать регулярные поставки малых партий дронов Shahed", - предположили в разведке.

Также сказано, что Россия предположительно запускает эти дроны с двух направлений: на востоке из Краснодарского края РФ и на северо-востоке из Брянской области РФ.

"Это позволяет России маневренно поражать широкий сектор Украины и уменьшать время полета до целей на севере Украины. Также, вероятно, что это еще одна попытка перегрузить противовоздушную оборону Украины", - добавили в Минобороны Великобритании.

Иранские дроны-камикадзе в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в британской разведке сообщили, что Россия, предположительно, исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе, поэтому будет искать пути для их пополнения.

Впрочем, уже в ночь на 27 февраля Россия выпустила по территории Украины 14 дронов-камикадзе типа Shahed. Силы обороны уничтожили 11 из 14 дронов. Тогда оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из новой точки - Брянской области РФ. Как сообщала разведка Британии, это было сделано для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.

Напомним, о том, что Иран начал поддерживать российскую войну в Украине, поставляя Москве дроны-камикадзе для ударов по критической гражданской инфраструктуре нашей страны, стало известно еще летом прошлого года. Однако несмотря на имеющиеся факты, Иран продолжает официально отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения.

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