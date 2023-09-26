Работник паромной переправы заснял на видео момент падения дрона в украинской Орловке.

Жители румынского города Исакча стали свидетелями того, как Россия этой ночью атаковала дронами украинскую паромную переправу через Дунай и засняли момент удара беспилотника.

Как сообщает Радио свобода. Румыния, работник паромной переправы заснял на видео момент падения дрона в Орловке.

На видео слышно, как мужчина кричит своим коллегам на пароме, чтобы они как можно скорее покинули украинский порт.

"Он упал здесь, прямо на таможне!", - говорит он сразу после падения дрона в районе порта Орловка.

Видео пока что официально не подтверждено румынскими властями.

Сообщается, что береговая охрана Румынии объявила во вторник утром, что движение через пограничный переход Исакча закрыто из-за атак с территории Украины.

"В данный момент пограничники пункта Исакча строго контролируют транспортные средства на пункте въезда. Два парома, обеспечивающие переправу с одного берега Дуная на другой, стоят на якоре на румынской стороне", - заявили в ведомстве.

Сегодняшняя атака по Одесской области

Сегодня ночью произошла массированная атака дронов на юг Одесской области. В Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру, ранены двое водителей грузовиков, повреждено здание пункта пропуска, три десятка грузовиков.

Впоследствии сообщалось о том, что из-за удара россиян по югу Одесской области приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка".

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