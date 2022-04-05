Если вы в помещении - закройте двери и окна.

В Рубежном Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Срочно! Не выходите из укрытий! Если вы в помещении - закройте двери и окна! Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки", - подчеркнул он.

Чем опасна азотная кислота для человека

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте влажные маски для лица.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Напомним, утром 21 марта стало известно, что на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. По состоянию на 04.30 радиус зоны поражения составлял около 5 км. Позже авария была ликвидирована.

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