Под вражеский огонь попадает гражданская инфраструктура.

Россия усилила обстрелы оккупированного Донецка для создания там гуманитарного кризиса. Впоследствии она обвинит в нем Запад, поставляющий Украине современное оружие.

Такое мнение высказал журналист Сергей Гармаш в эфире Радио НВ.

По мнению Гармаша, враг намерен утверждать, что якобы этим западным оружием убивают мирных жителей Донецка.

При этом он подчеркнул, что Украина не заинтересована в обстрелах гражданских объектов временно оккупированного города.

"Мы не можем, даже если бы хотели, позволить себе обстреливать просто так Донецк, чтобы уничтожить его, потому что у нас жесткий дефицит патронов, снарядов. У нас с боекомплектами большая проблема, к сожалению. Это первое. Второе: нет смысла разрушать город, который мы обязательно вернем себе, и нам придется его восстанавливать. Я уже не говорю о том, что у многих из нас там есть свои дома, есть знакомые, родные", - пояснил он.

Российская тактика, по словам Гармаша, заключается в том, чтобы оставить после себя выжженную землю. Украина же, добавил он, целит исключительно в военные объекты. Преимуществом ВСУ на фронте журналист называет современное западное вооружение, которое мощнее российского. В связи с этим вражеская пропаганда развернула кампанию с "обстрелами Донецка".

"Если отслеживать публикации в российских СМИ (не только в российских, а в оккупационных тоже), то становится понятным, для чего они сами обстреливают Донецк. Они сейчас делают упор не на том, что Донецк обстреливается. <...> Сейчас они делают упор на то, что Донецк и его мирные жители погибают от западного оружия. Это понятно, для чего делается - чтобы обвинить Запад в смертях гражданских и таким образом вызвать определенный общественный фон в западных странах, и прекратить поставки нам оружия", - объяснил Гармаш.

Как сообщалось, последние недели под российские обстрелы попадают многие районы Донецка, в том числе центр оккупированного города.

На днях СМИ сообщили, что за последние несколько суток в оккупированном Донецке уничтожено не менее семи объектов, на которых россияне разместили значительные запасы боеприпасов начиная с 2014-2015 годов.