Игорь Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года – в этот день по Феодосии нанесли ракетный удар.

В Российской Федерации признал гибель одного з членов экипажа большого десантного корабля "Новочеркасск", который уничтожили в порту временно оккупированной Феодосии. Речь идет о старшем матросе Игоре Мещерякове.

Так, на сайте "Гимназии имени А.С. Пушкина" российского города Шахты сообщается, что погибший - старший матрос Игорь Мещеряков, он окончил учебное заведение в 2017 году.

"С августа 2021 года Мещеряков проходил службу в 197-й бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК "Новочеркасск" в звании матрос", - говорится в сообщении.

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Указано, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года – в этот день по Феодосии нанесли ракетный удар. Отмечается, что его посмертно наградили Орденом мужества.

Таким образом, Мещеряков стал первым моряком, чью гибель официально подтвердили.

Удар по порту в Феодосии в Крыму - главные новости

В ночь на 26 декабря 2023 года в порту Феодосии звучали мощные взрывы. Местные жители публиковали в сети видео пожара, на которых можно было услышать звуки детонации.

Вскоре в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск", который теперь не подлежит восстановлению.

Родственники матросов говорят, что корабль стоял на ремонте в порту около двух месяцев, а в день удара на борту находился весь личный состав. Так, в момент атаки на судне могло находиться до 90 человек, включая солдат срочной службы. Официально командование части и бригады сообщило, что пропавли без вести - 33 контрактника, четыре срочника, а ранения получили - 29 человек.

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