33 матроса числятся пропавшими без вести.

В ближайшее время российские захватчики поднимут со дна в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск", уничтоженный украинской армией.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, об этом сообщили родственникам "пропавших без вести" 33 российских матросов. Им говорят, что останки корабля будут разрезать около трех месяцев. В лучшем случае, все процедуры займут полгода.

Родственники матросов говорят, что корабль стоял на ремонте в порту Феодосии около двух месяц, в день удара на борту находился весь личный состав. Командному составу удалось спасти.

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"Всего в момент атаки на судне могло находиться до 90 человек (ранее сообщалось о 77), включая солдат срочной службы (их количество не известно). Официально командование части и бригады сообщило, что пропавших без вести - 33 контрактника, 4 срочника (по первоначальной информации) раненых - 29 человек", - добавили они.

Удар по порту в Феодосии: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 декабря в порту Феодосии звучали мощные взрывы. Местные жители публиковали в сети видео пожара, на которых можно было услышать звуки детонации.

Вскоре в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что был нанес удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск". Он не подлежит восстановлению.

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