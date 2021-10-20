Представители Украины заявляют, что главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования на Донбассе станет признание полной ответственности руководства РФ за начало и продолжение международного вооруженного конфликта.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации официально признали участие россиян в войне на Донбассе.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила в социальной сети Facebook.

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - отмечается в сообщении.

"Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за начало и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования", - заявила украинская сторона.

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"Еще раз приветствуем российский МИД и поддерживаем его руководство в их смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", - сказано в сообщении.

Как говорится в заявлении на сайте МИД России, от украинской стороны в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало никаких извещений о задержании российского военного Андрея Косяка на Донбассе. Как заявляет российская сторона, российско-украинская Консульская конвенция предусматривает делать это не позднее, чем через три дня после задержания. Также МИД РФ призывает обеспечить российским консулам доступ к Косяку. "Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина", - заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка на Донбассе когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко