Минобороны РФ отчиталось, что все цели достигнуты.

В Минобороны РФ заявили, что ударили по складу с крылатыми ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области.

Там отметили, что это было сделано в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив 23 июня. Также российские оккупанты отметили, что воздушно-космическими силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр".

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - отчитались в минобороны РФ.

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Взрыв на Чонгарском мосту

22 июня российские оккупанты заявили об ударах по мосту на границе оккупированного Крыма и Херсонской области. Они заявили, что по мосту "прилетели" ракеты Storm Shadow. В результате взрыва уничтожено дорожное покрытие автомобильного моста.

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