Плохое руководство ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

Четыре из пяти российских генералов, которые непосредственно руководили полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, в настоящее время уволены.

Впрочем, их замена пока мало что сделала для улучшения боевых действий России, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку в соответствии с российской доктриной разработка планов в основном зависит от командира лично, а не как коллективная работа более широкого штаба", - говорится в сообщении.

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Также в британской разведке сообщают, что в российской армии наблюдается нехватка младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами. Плохое руководство низшего уровня, вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств", - напомнили в разведке.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

15 октября в поселке Солоты Белгородской области мобилизованные устроили перестрелку. По некоторым данным, трое мужчин открыли огонь, предварительно известно о 22 убитых и 16 раненых. В Минобороны РФ прокомментировали расстрел "мобиков". Там назвали меньшее количество погибших и попытались представить произошедшее как "теракт". Пропагандисты также получили "методички" от Кремля и пытаются замять инцидент, обвинив во всем "террористов".

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