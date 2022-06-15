Также отмечается, что российские власти могут ускорить планы по аннексии оккупированных территорий Украины.

Российское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. Так, в частности, власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. Российский милблогер Юрий Котёнок предположил, что российские власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование о прохождении военной службы для службы в танковых и мотострелковых частях. Если это правда, сдвиг демонстрирует растущее отчаяние Кремля в отношении новобранцев для пополнения передовых частей, независимо от их плохих навыков. Котёнок повторил призывы других блоггеров снизить требования к здоровью для тех, кто служит в тылу и на вспомогательных должностях. Он также отметил, что, хотя российские новобранцы должны иметь чистое криминальное прошлое для службы, частные военные компании, такие как группа Вагнера, допустят к службе лиц с "мягкими проступками", и что многие из этих мелких правонарушителей были мобилизованы в бой с наемниками в Донецк и Луганск", - говорится в отчете.

Также, по данным американских экспертов, российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва подходящих новобранцев, даже за счет высококвалифицированных военнослужащих.

Кроме того, в отчете говорится, что российские власти могут ускорить планы по аннексии оккупированных территорий Украины и готовят политические и административные меры для контроля над аннексированными территориями.

"Российский военный корреспондент Саша Коц опубликовал изображение карты, представленной на Петербургском экономическом форуме, на которой изображена предлагаемая схема "административно-территориального" деления Украины после войны с переходной шкалой от трех до пяти лет. Предлагаемая схема делит украинские области на российские "территориальные округа" и предлагает способ, которым российские власти надеются включить украинскую территорию непосредственно в состав России. Оккупированную Донецкую область планируют аннексировать уже 1 сентября 2022 г. Андрющенко заявил, что руководство оккупированным Донецком полностью перешло от "властей" "Донецкой Народной Республики" ("ДНР") к российским чиновникам и что российские органы образования уже называют Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области областями России. [...] Несмотря на очевидное отсутствие поддерживаемого Кремлем мандата относительно состояния оккупированных территорий, российские власти, вероятно, настаивают на ускорении всеобъемлющего процесса аннексии, чтобы укрепить контроль над украинскими территориями и интегрировать их в политическую и экономическую среду России", - считают эксперты.

Также сообщается, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, направленные на отработку возможностей управления войсками.

"Тем не менее маловероятно, что Беларусь присоединится к войне в Украине на стороне России. Начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Андрей Бурдыко сообщил, что в учениях примут участие органы военного управления, неуказанные воинские части и организации тыла, и они призваны улучшить слаженность командно-штабного и тылового обеспечения для повышения общего уровня обучение и практические навыки персонала в "динамически меняющейся среде". Несмотря на начало этих учений, маловероятно, что Беларусь присоединится к войне в Украине из-за угрозы внутренних беспорядков, с которыми столкнется президент Александр Лукашенко, если он задействует в боевых действиях и без того ограниченные белорусские военные средства", - говорится в отчете.

Отмечается, что любое вступление Беларуси в войну также, вероятно, спровоцирует дальнейшие разрушительные санкции против Беларуси.

"Любая неподдерживаемая белорусская атака на север Украины, скорее всего, будет крайне неэффективной, а качество белорусских войск остается низким. ISW продолжит следить за передвижениями белорусов, но пока не прогнозирует вступление Беларуси в войну", - отмечают эксперты.

Напомним, в ОПУ объяснили, может ли Беларусь быть посредником между Украиной и РФ.

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