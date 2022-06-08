Россияне пытаются завалить количеством, трупами, а не качеством войск, которые они отправляют на фронт, уверен эксперт.

Официальные данные Генштаба ВСУ о потерях российских оккупантов в Украине стоит умножить на три, чтобы понимать реальную картину.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Цифры по 31 360 (количество ликвидированных оккупантов по данным Генштаба - УНИАН), то это по предварительным подсчетам. Думаю, они делаются с акцентом на уменьшение потерь. Даже если мы отталкиваемся от этой цифры, мы должны взять, по меньшей мере, втрое большую цифру, связанную с ранеными, с психотравмами, дезертирами. То есть потери российской армии являются катастрофическими. Бесспорно, они не способствуют повышению морального духа. Мы слышим это из перехватов разговоров, которые проводит СБУ. Иногда у врага настроения близки к истерии", - отмечает эксперт.

В то же время Селезнев заявил о потенциале РФ по ресурсу для пополнения потерь. По его убеждению, существует достаточно большое количество лиц, смиренных пропагандой, которые готовы с оружием в руках защищать матушку-Россию. Кроме того, в некоторых регионах РФ активно проводят рекрутинговую кампании, скрытую мобилизацию, когда тем или иным лицам предлагают огромные по российским масштабам деньги за участие в так называемой специальной военной операции в Украине.

"То есть фонд, откуда россияне могут набирать человеческие ресурсы, есть. Но другое дело, что эти ресурсы являются малоподготовленными, потому что времени на подготовку нет, и подразделения, сформированные из таких ресурсов, не являются боеготовыми в плане боевой слаженности, так что на это тоже нужно время", - отметил эксперт.

Кроме того, Селезнев напомнил об инициативе Путина призывать в Вооруженные силы по контракту персонажей в возрасте до 65 лет. Верхняя планка призывников поднялась до невозможного.

"Русские, как всегда, пытаются завалить количеством, трупами, а не качеством войск, которые они отправляют на фронт. Плюс к этому добавляется снятие с долговременного хранения вооружения. Например, танк Т-62 – это танк выпуска начала 1970-х годов. Он является глубокой модернизацией танка класса Т-55, а это вообще бронетехника, которая изготавливалась сразу после Второй мировой войны. То есть они снимают с долговременного хранения весь древний хлам, используя для этого неподготовленные ресурсы", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Селезнев объяснил, почему в Украине гибнет так много генералов РФ. По его словам, украинские военные четко понимают, что тактика обезглавливания подразделений врага блокирует его наступательные возможности.

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