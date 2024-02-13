Благодаря нововведению в России может быть ослаблена необходимость в дополнительной мобилизации, отметили в западной разведке.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и повышение возраста службы на контракте с 51 до 65 лет в РФ для сержантского состава вряд ли усилит боеспособность российских войск.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "Россия предлагает проект закона о повышении возраста для контрактного военного персонала, в том числе для тех, кого рекрутировали до июня 2023 года, до 65 лет, а офицеров - до 70 лет", - говорится в сообщении. Как отмечает разведка, это существенно увеличит текущее возрастное ограничение в 51 год для сержантского состава и наверняка продлит продолжительность контракта.

При этом, согласно информации на сайте Мировых данных, довоенная продолжительность жизни в России по состоянию на 2021-й год для мужчин составляла 64,2 года. Поэтому, эта мера фактически предусматривает пожизненный контракт.

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"Хотя, наверное, что эта мера ослабит необходимость в дополнительной мобилизации, крайне маловероятно, что увеличение числа военного персонала старше 51 года усилит боеспособную эффективность России, особенно во время стремительных атак", - сообщает разведка.

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13 февраля - 720 день с начала полномасштабного вторжения РФ на нашу землю.

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации значительно завысили данные о 500 тысячах человек, которые в прошлом году поступили на службу в российскую армию. Вербовка на службу в армию РФ идет непропорционально за счет людей из бедных и сельских общин страны.

Стоит отметить, что потери РФ на 13 февраля 2024 года среди живой силы огромные - ликвидировано уже 397 080 противников.

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