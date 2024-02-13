Российские оккупанты несут колоссальные потери на фронте среди личного состава. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи захватчиков.
По информации Генерального штаба ВСУ в Faсebook, общие боевые потери противника по состоянию на 13 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 397080 (+1090) человек;
- танков - 6424 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 12004 (+27);
- артиллерийских систем / РСЗО– 9500 (+19) / 981 (+0);
- средства ПВО ‒ 667 (+1);
- самолетов / вертолетов – 332 (+0) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30);
- крылатые ракеты ‒ 1882 (+0);
- корабли /катера ‒ 24 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24);
- специальная техника - 1518 (+4).
Ситуация на фронте по состоянию на 13 февраля 2024 года - главные новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что Сил обороны нанесла удары по 13 районам средоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. За прошедшие сутки Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено семь разведывательных БПЛА.
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава артиллерийскому средству и средству ПВО противника.
В то же время враг нанес пять ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.