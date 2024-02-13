Общие потери личного состава составляют около 397 080 человек.

Российские оккупанты несут колоссальные потери на фронте среди личного состава. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более тысячи захватчиков.

По информации Генерального штаба ВСУ в Faсebook, общие боевые потери противника по состоянию на 13 февраля ориентировочно составили:

личного состава - около 397080 (+1090) человек;

танков - 6424 (+8) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 12004 (+27);

артиллерийских систем / РСЗО– 9500 (+19) / 981 (+0);

средства ПВО ‒ 667 (+1);

самолетов / вертолетов – 332 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30);

крылатые ракеты ‒ 1882 (+0);

корабли /катера ‒ 24 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24);

специальная техника - 1518 (+4).

Ситуация на фронте по состоянию на 13 февраля 2024 года - главные новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что Сил обороны нанесла удары по 13 районам средоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. За прошедшие сутки Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено семь разведывательных БПЛА.

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Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по семи районам сосредоточения личного состава артиллерийскому средству и средству ПВО противника.

В то же время враг нанес пять ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

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