Вербовка на службу в российскую армию происходит непропорционально за счет людей из бедных и сельских общин России.

В Российской Федерации значительно завысили данные о 500 тысячах человек, которые в прошлом году вступили на службу в российскую армию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что 500 тысяч человек вступили в российскую армию в 2023 году.

"Весьма вероятно, что эта цифра была существенно завышенной", - сказано в сообщении.

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При этом, российская армия для выполнения целевых показателей по вербовке с апреля 2023 года разрешила выпускникам школ подписывать контракты с российскими вооруженными силами. В частности, последние данные, обнародованные российским интернет-изданием "Медиазона" и Русской службой BBC свидетельствуют, что по меньшей мере пятеро россиян, родившихся в 2005 году, погибли в конфликте.

Также сказано, что весьма вероятно, что российская вербовка на военную службу для поддержания войны происходит непропорционально за счет людей из бедных и сельских региональных общин России.

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, недавно заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что сейчас группировка российских сухопутных войск, которое воюет в Украине, составляет 462 тысячи человек. В начале вторжения сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180-190 тысяч человек.

Общие потери оккупантов по состоянию на утро достигли 370 тысяч 980 военных.

В ЦНС рассказали, что российские власти намерены ввести ряд новых ограничений по доступу к публичной информации, чтобы скрыть настоящие потери своей армии в Украине.

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