Россияне продолжают применять против Сил обороны ударные дроны типа "Ланцет".

Вооруженные силы Украины 8 ноября на юге нанесли по позициям российских войск около 100 огневых ударов.

Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00, украинские ракетчики и артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения.

"Выполнено около сотни огневых задач. Получено подтверждение о потере противником 10 рашистов, остальные данные доразведываются", - сказал он.

Кроме того, сейчас подтверждено, что в результате предыдущих поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани Херсонской области уничтожено около 20 единиц вражеской техники.

По словам Назарова, в то же время на Южнобугском направлении противник продолжает вести активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

Он добавил, что в течение ночи враг наносил огневые удары по позициям наших подразделений, территориальным громадам, прилегающим к линии фронта. В частности, военные РФ обстреливали недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонской области и тыловые территории с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

"С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты. Один из таких шпионов, типа "Орлан-10", уничтожен в Бериславском районе. Также враг продолжает применять ударные дроны типа "Ланцет", атакуя ими позиции Сил обороны, в частности на севере Херсонской области", - сообщил спикер командования.

По его информации, в акватории Черного моря группировка вражеских сил сейчас состоит из 7 кораблей. Носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" находятся в пунктах базирования, но снаряжены и готовы к выходу на боевой курс для применения.

Контрнаступление ВСУ на юге: последние новости

Напомним, за прошедшие сутки на юге украинские военнослужащие ликвидировали российскую технику и уничтожили склад боеприпасов. Украинская авиация нанесла по российским войскам восемь ударов.

По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на юге продолжается активная оборона:

"Динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высока, когда мы видели мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны как сейчас, когда идет активная оборона, и наша победа заключается в том, что ВСУ не сдают при активном наступлении ни одного сантиметра украинской земли".