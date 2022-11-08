По его словам, Кадыров не отправлял на войну свои боеспособные части.

Глава Чечни Рамзан Кадыров держит основную часть своей армии при себе ради обеспечения собственной безопасности.

Сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов в эфире "Эспрессо" заявил, что боеспособные части лидер Чечни не отправлял на войну в Украине.

"Кадыров свои боеспособные части, которые тренировали в лагерях, держит при себе. В боях за Бучу, Гостомель, Мариуполь использовали обычную пехоту, которая была, в основном, заградотрядами. И там огромные жертвы. Кадыров держит основную часть бойцов при себе ради своей личной безопасности", - рассказал Масхадов.

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По его мнению, мобилизация молодежи в Чечне на войну в Украине продолжится.

"Он будет под давлением мобилизации посылать молодежь, которая действительно не знает, за что идет - "пушечное мясо". Могилизация будет продолжена - будет еще хуже, потому что они хотят любой ценой достичь победы в Украине", - пояснил Масхадов.

Сам мужчина уверен, что агрессор никогда не одержит победу.

"Недавно эта марионетка Путина Кадыров заявил, что нужно собрать 300-400 тыс. чеченцев. В глазах народа - это унизительно. Как может нормальный патриот своего народа стать рядом с убийцами этого народа. Эти люди являются предателями своего народа. Я уверен, что скоро ему придется ответить за свои слова и за все остальное", - подытожил он.

"Кадыровцы" на войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты-кадыровцы участвуют в войне. Часто их критикуют за то, что они не воюют, а лишь снимают видео на передовой, из-за чего их прозвали TikTok-воинами.

11 сентября Кадыров заявил, что для отправки на войну в Украине подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек. Однако на ситуацию на фронте это не повлияло.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что "кадыровцы" – слабые воины", которые не умеют и не хотят воевать.

По словам политолога Андрея Пионтковского, Кадыров хочет сохранить свою армию, чтобы после завершения правления президента РФ Владимира Путина, бороться за независимость региона.

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