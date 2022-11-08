Глава Чечни Рамзан Кадыров держит основную часть своей армии при себе ради обеспечения собственной безопасности.
Сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов в эфире "Эспрессо" заявил, что боеспособные части лидер Чечни не отправлял на войну в Украине.
"Кадыров свои боеспособные части, которые тренировали в лагерях, держит при себе. В боях за Бучу, Гостомель, Мариуполь использовали обычную пехоту, которая была, в основном, заградотрядами. И там огромные жертвы. Кадыров держит основную часть бойцов при себе ради своей личной безопасности", - рассказал Масхадов.
По его мнению, мобилизация молодежи в Чечне на войну в Украине продолжится.
"Он будет под давлением мобилизации посылать молодежь, которая действительно не знает, за что идет - "пушечное мясо". Могилизация будет продолжена - будет еще хуже, потому что они хотят любой ценой достичь победы в Украине", - пояснил Масхадов.
Сам мужчина уверен, что агрессор никогда не одержит победу.
"Недавно эта марионетка Путина Кадыров заявил, что нужно собрать 300-400 тыс. чеченцев. В глазах народа - это унизительно. Как может нормальный патриот своего народа стать рядом с убийцами этого народа. Эти люди являются предателями своего народа. Я уверен, что скоро ему придется ответить за свои слова и за все остальное", - подытожил он.
"Кадыровцы" на войне в Украине
С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты-кадыровцы участвуют в войне. Часто их критикуют за то, что они не воюют, а лишь снимают видео на передовой, из-за чего их прозвали TikTok-воинами.
11 сентября Кадыров заявил, что для отправки на войну в Украине подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек. Однако на ситуацию на фронте это не повлияло.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что "кадыровцы" – слабые воины", которые не умеют и не хотят воевать.
По словам политолога Андрея Пионтковского, Кадыров хочет сохранить свою армию, чтобы после завершения правления президента РФ Владимира Путина, бороться за независимость региона.