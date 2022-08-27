У захватчиков осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны.

В РФ сейчас "сложная ситуация" с ракетами: агрессор использовал 55% крылатых ракет, которые были до начала 24-го февраля.

Об этом рассказал представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью "РБК".

По его словам, особенно сложная у россиян ситуация с "Искандерами".

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Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше – сказал Скибицкий.

Что касается "Калибров", то их количество тоже не так велико. В связи с этим оккупанты используют X-22 и С-300 в наземном варианте. Но и эти запасы иссякают, добавили в разведке.

Высокоточное оружие у них уже на пределе. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанций, на 70-80, максимум до 100 километров. Этими системами обстреливают Николаев, Запорожскую область, Харько – отметил Скибицкий.

Что касается "Кинжалов", то их у оккупантов было сразу немного, 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство, вместо этого россияне их применяли, чтобы продемонстрировать силу Украине и ее партнерам, в частности США и Китаю, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение.

Также Скибицкий рассказывал, что Беларусь представляет опасность для Украины из-за авиа-и ракетных ударов, но угрозы повторного наземного вторжения пока не наблюдается.

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