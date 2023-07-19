Подразделения российских оккупантов и украинских войск ведут бои за острова в дельте Днепра.

С начала июля 2023 года наблюдается усиление боевых действий в низовьях Днепра на территории Херсонской области.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Помимо интенсивных боев на восточном берегу вокруг украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, подразделения российских оккупантов и украинских войск также ведут бои за острова в дельте Днепра.

Отмечается, что обе стороны используют небольшие быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические односторонние ударные беспилотники, чтобы уничтожить несколько российских лодок.

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"Перед Россией стоит дилемма: отвечать ли на эти угрозы усилением Днепровской группы войск за счет растянутых частей, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области", - отметили в британской разведке.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, украинские воины имеют успех на двух направлениях южного фронта: Новоселка - Старомайорское и Великая Новоселка - Старомайорское.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что проблемы с ротацией и обеспечением российских сил, о которых заявлял командующего 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майор Иван Попов перед увольнением, так и не были решены. Это приводит к тому, что оккупанты на юге Украины отказываются воевать и сдаются в плен.

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