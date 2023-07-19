Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, отметили в Генштабе.

На южном фронте украинские воины имеют успех на двух направлениях.

Силы обороны Украины добились успехов на направлениях Новоселка - Старомайорское и Великая Новоселка - Старомайорское, публикует сведения спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева Military Media Center.

По его данным на этих направлениях наши воины "закрепляются на достигнутых рубежах". Спикер добавил, что защитники и защитницы также бьют из артиллерии по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что украинские воины начали контрнаступательные действия. Сообщалось, что наши защитники и защитницы двигались вперед на юге и на Бахмутском направлении.

Утром 19 июля Генштаб ВСУ в своей сводке отмечал, что украинские воины продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, по его данным, захватчики сосредоточили главные усилия на обороне на Херсонском и Запорожском направлениях.

Стоит отметить, что Россия на нашей территории понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 19 июля 2023 года уже составляют примерно 239 480 противников.

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