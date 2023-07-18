Там оккупанты наращивают свои силы и пытаются вытеснить украинских защитников.

Сейчас наиболее горячий плацдарм боевых действий есть на левобережье Херсонской области. Как заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Эспрессо, там россияне увеличили интенсивность своих атаки.

"Оккупанты увеличили обстрелы возле транспортных магистралей, возле Антоновского моста, возле плотины Каховской ГЭС. Захватчики видят для себя риск форсирования Днепра в этих зонах со стороны ВСУ. Более двух недель наши бойцы закрепились на позициях на левом берегу", - рассказал Хлань.

Целью захватчиков является вытеснение Сил обороны с левобережья. Сейчас там идут интенсивные бои, а оккупанты наращивают свои силы.

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"Оккупанты пытаются вытеснить наши Вооруженные силы оттуда. Перед Алешками Есть мост через Конку и захватчики пытаются продвинуться через этот мост. Сейчас там продолжаются интенсивные бои. Россияне подбрасывают туда усиление. Сейчас плацдарм в районе Херсона является самым горячим", - подчеркнул Хлань.

Текущая ситуация на фронте: что известно из актуального

Эксперт заявил, что армия РФ пытается давить украинских защитников на участке фронта Купянск-Сватово-Кременная, протяженность которой составляет 120-150 километров.

Впоследствии аэроразведчик 92 ОМБр украинской армии Леонид Маслов отметил, что "переход в наступление" врага следует трактовать как активизацию действий и давление. Защитник подчеркнул, что "никто ничего не прорвал".

Силы обороны Украины достигли успехов в наступлении на двух направлениях южной части фронта. Украинские солдаты смогли продвинуться на направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Большая Новоселка - Урожайное.

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