В разных районах Харькова, во дворах жилых домов и на улицах, находят мины замедленного действия.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Внимание, жители Харькова! В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и другие. Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера, весом около 1,5 кг. Фиксируем по дворам жилых домов и улицах", - подчеркнул он.
Синегубов призвал ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно. Если увидели взрывоопасный предмет, необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру 101.
"По состоянию на сейчас спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать", - констатировал глава ОВА.
Он также призвал без необходимости не выходить из укрытий, ведь мина может взорваться в любой момент.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ночью Харьковщину обстреляли 66 раз, есть пострадавшие и погибшие.
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