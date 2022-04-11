Это боеприпасы небольшого размера с пластиковым корпусом, их нельзя трогать.

В разных районах Харькова, во дворах жилых домов и на улицах, находят мины замедленного действия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова! В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и другие. Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера, весом около 1,5 кг. Фиксируем по дворам жилых домов и улицах", - подчеркнул он.

Синегубов призвал ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно. Если увидели взрывоопасный предмет, необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру 101.

"По состоянию на сейчас спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать", - констатировал глава ОВА.

Он также призвал без необходимости не выходить из укрытий, ведь мина может взорваться в любой момент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ночью Харьковщину обстреляли 66 раз, есть пострадавшие и погибшие.

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