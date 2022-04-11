За вчера погибло 11 гражданских мирных жителей, среди них 7-летний ребенок.

Ночью Харьковщину 66 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", артиллерии и танков, среди мирного населения есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, пострадали жилые районы и кварталы Пятихаток, Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы и другие.

"За вчера зафиксировано, к сожалению, 11 погибших среди гражданского мирного населения, среди них 7-летний ребенок, более 14 человек получили травмы и доставлены в больницы", - отметил Синєгубов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине оккупанты похитили известного украинского писателя и его сына. Последний раз на связь художник выходил около месяца назад. О нем до сих пор нет никакой информации.

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