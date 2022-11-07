В Горловке был нанесен удар по сосредоточению российской техники, а в Лисичанске - по подразделению батальона "ахмат".

Украинские военные ежедневно уничтожают до 30 оккупантов в районе Майорска Донецкой области.

По уточненной информации о поражении противника за предыдущие дни, ежедневные потери россиян в этом районе также составляют около 120 раненых различной степени тяжести, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в Горловке Донецкой области был нанесен удар по сосредоточению российской техники, в результате чего уничтожено 5 боевых машин и повреждены еще четыре.

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"В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на Донетчине

Как сообщал УНИАН, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области продолжаются очень жесткие атаки врага, но он понесет там серьезные потери. Глава государства выразил слова благодарности украинским воинам, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции.

По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, для российских оккупантов Бахмут Донецкой области на сегодня является настоящей "фабрикой смерти", где ежедневно погибает до 100 вражеских военных, еще столько же получают ранения. На Авдеевском направлении такие же примерно цифры по потерям. Кроме того, на Луганском направлении - Сватово, Кременная - оккупанты также постоянно несут большие потери.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, через оккупированный город идет подкрепление для вражеских подразделений в район Угледара. 3 ноября Сергей Череватый заявлял, что оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

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