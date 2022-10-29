Кроме того, в селе Червонопоповка ВСУ уничтожили до 20 военнослужащих врага.

В районе Майорска накануне было уничтожено около 300 российских оккупантов, которые готовились к нападению.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что еще около 60 легкораненых было доставлено на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

"В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ГШ ВСУ.

Война в Украине: главные новости

В связи с сезоном дождей продвижение украинских сил на востоке и юге замедлилось. Вместе с тем, ВСУ продолжают "выносить" тыл оккупантов на юге и востоке страны, лишая врага боеприпасов и техники.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Ударам противника подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарці Николаевской области.

Украинские войска взяли под полный огневой контроль трассу Сватово-Кременная. Накануне продолжались бои южнее Кременной.

На Херсонском направлении оккупанты усилили позиции мобилизованными; вывоз Россией награбленного имущества на левый берег Херсона продолжается.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 69 700 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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