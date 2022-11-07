На Авдеевском и Луганском направлениях потери в живой силе противника - примерно такие же.

Для российских оккупантов Бахмут Донецкой области на сегодня является настоящей "фабрикой смерти", где ежедневно гибнет до 100 вражеских военных.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона заявил, на других направлениях оккупанты также несут серьезные потери.

"Для врага Бахмут сегодня - это настоящая фабрика смерти. Они, посылая волну за волной, теряют все больше личного состава - каждые сутки от 70 до 100 человек. И еще столько же ранеными", - сказал он.

Видео дня

По его словам, на Авдеевском направлении такие же примерно цифры по потерям. Кроме того, на Луганском направлении – Сватово, Кременная - оккупанты также постоянно несут большие потери.

"За сутки - несколько сотен", - отметил спикер.

Череватый подчеркнул, что врагу не удается сделать существенного прорыва благодаря стойкости и мужеству ВСУ.

"Когда назреет момент, и мы увидим, что мы сможем нанести более серьезный удар, то это обязательно будет сделано, но не ценой жизней наших военнослужащих, а техническим преимуществом, когда сосредоточим резервы для мощного огневого удара, удара танковыми подразделениями. Это будет сделано, как уже делалось во время Харьковской и Лиманской операций", - подчеркнул представитель восточной группировки войск ВСУ.

Что происходит на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, российские захватнические войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас российские захватчики пытаются захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

По словам президента Владимира Зеленского, на Донетчине идут очень жесткие атаки врага, но он несет там серьезные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: