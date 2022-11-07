Для российских оккупантов Бахмут Донецкой области на сегодня является настоящей "фабрикой смерти", где ежедневно гибнет до 100 вражеских военных.
Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона заявил, на других направлениях оккупанты также несут серьезные потери.
"Для врага Бахмут сегодня - это настоящая фабрика смерти. Они, посылая волну за волной, теряют все больше личного состава - каждые сутки от 70 до 100 человек. И еще столько же ранеными", - сказал он.
По его словам, на Авдеевском направлении такие же примерно цифры по потерям. Кроме того, на Луганском направлении – Сватово, Кременная - оккупанты также постоянно несут большие потери.
"За сутки - несколько сотен", - отметил спикер.
Череватый подчеркнул, что врагу не удается сделать существенного прорыва благодаря стойкости и мужеству ВСУ.
"Когда назреет момент, и мы увидим, что мы сможем нанести более серьезный удар, то это обязательно будет сделано, но не ценой жизней наших военнослужащих, а техническим преимуществом, когда сосредоточим резервы для мощного огневого удара, удара танковыми подразделениями. Это будет сделано, как уже делалось во время Харьковской и Лиманской операций", - подчеркнул представитель восточной группировки войск ВСУ.
Что происходит на Донбассе
По данным Генштаба ВСУ, российские захватнические войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас российские захватчики пытаются захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.
По словам президента Владимира Зеленского, на Донетчине идут очень жесткие атаки врага, но он несет там серьезные потери.