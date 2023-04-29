Основными влияющими на это факторами являются большие потери в живой силе и несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами и боевой техникой.

В подразделениях российских оккупационных войск, находящихся в районе Марьинки, участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии", - говорится в сообщении.

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Войска оккупантов основные усилия сосредотачивают сейчас на четырех направлениях на востоке, там совершили более 40 неудачных атак.

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Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Как отмечал Генштаб, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

За сегодня пограничники отбили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте. Вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем.

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 190 040 оккупантов, из них 580 за минувшие сутки. Кроме того, утром силы ПВО уничтожили два дрона "Shahed" на восточном направлении и один беспилотник оперативно-тактического уровня - на южном.

В частности, ликвидирован блогер-оккупант Денис Дыркин из Новосибирска, известный в YouTube по прозвищу "Большой Фунфурье". "Фунфурье" уже много лет занимался трэш-блогом, в котором выкладывал кадры дегустации алкогольных и других опасных для организма напитков. На войну в Украину россиянин отправился после того, как был мобилизован.

А украинские бойцы поделились курьезными кадрами, на которых "вагнеровец" убегает от дрона ВСУ без штанов и трусов, при этом все же поймав "прилет".

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