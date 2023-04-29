Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях, украинские военные оттеснили врага с помощью стрелкового оружия и ручных гранат.

Украинские пограничники отразили две попытки штурма российских оккупантов в Бахмуте. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали две попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеской артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем.

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"Стрелковые столкновения происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины "разобрались" с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбили, потери живой силы оккупантов уточняются", - добавили в ГПСУ.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские воины мужественно держат оборону. В частности, за сутки, 28 апреля, украинские воины отбили 48 атак на четырех горячих направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В Бахмуте до сих пор продолжаются ожесточенные бои. По словам эксперта Александра Коваленко, российские оккупанты смогли выйти по улице Освободителей Донбасса на Леваневского, таким образом замкнув "квадрат" и упершись в многоэтажную застройку, которую поливают артиллерийским огнем и авиационными ударами в режиме нон-стоп.

Ранее сообщалось, что рашистам удалось занять позиции на расстоянии ведения стрелкового огня, но, как замечал Коваленко, "ситуация в городе очень динамичная и может еще кардинально измениться в пользу наших защитников".

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и шахтерскому Донецкой области.

На Луганщине российские оккупанты в школе дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

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