По столице и области российские войска выпустили 21 ракету.

В районе Киева подразделения ПВО сбили 18 ракет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Я благодарю наши силы противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21", - отметил он и выразил защитникам неба благодарность.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахидов".

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Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, вместе с тем зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе. Известно об одном погибшем, но спасательная операция продолжается.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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