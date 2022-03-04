Оккупант привлек бомбардировщиков Су-24М.

Российские военные продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Затока и Черноморск в Одесской области.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6: 00 4 марта по российскому вторжению.

"В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с задачей поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС. Одновременно, противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск", - говорится в сообщении.

Оккупант привлек бомбардировщиков Су-24М. Кроме этого, в Одесской области зафиксировано сброса кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ.

Напомним, возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt. В целом с начала российского вторжения в Украину оккупанты обстреляли 5 гражданских судов.

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