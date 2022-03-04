Возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt.

С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней продолжается пожар, который не дают тушить захватчики", - написал он.

Как сообщал УНИАН, возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt (флаг Панама). Отмечается, что оно находилось у входа в Одесский залив, после огневого удара судно раскололось и ушло на дно. Все моряки теплохода Helt, который затонул в результате обстрела, спасены.

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