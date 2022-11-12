Антоновский — один из них.

Бегство российских оккупантов на Херсонщине сопровождалось болезненным ударом для украинской транспортной инфраструктуры. За прошедшие сутки было уничтожено сразу семь мостов, включая четыре через Днепр.

Такими данными поделились журналисты CNN в своем обширном материале об освобождении Херсона. Репортеры сослались на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. На них видно семь разрушенных мостов, которые еще сутки назад были целы или частично повреждены.

"Среди разрушенных мостов — автомобильный и железнодорожный, которые находятся на плотине в Новой Каховке. Вода вытекает из трех шлюзовых ворот на важнейшей плотине, которая перекинута через Днепр. Неясно, как был нанесен упомянутый ущерб [дамбе] неподалеку от западного берега. Местные Telegram-каналы сообщили в четверг вечером о звуках взрывов вокруг плотины", — написали журналисты.

Видео дня

Репортеры предположили, что ВСУ не взяли под контроль плотину. Они также упомянули о колоссальном ущербе для региона в случае прорыва дамбы на Днепре.

Журналисты также отметили разрушение Антоновского моста — главной автомобильной артерии через Днепр в Херсонской области. Его пролеты провалились в воду еще до полного отступления рашистов с правого берега.

Подрывы мостов на Херсонщине: что известно

Утром 11 ноября появились снимки и видео с разрушенным Антоновским мостом. Российские пропагандисты показали, как часть автомобильного полотна упала в воду.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, Антоновский мост был разрушен в результате удара HIMARS. Украинские защитники попали либо в машину с боеприпасами, либо в заранее заложенную взрывчатку.

Вечером 11 ноября сообщалось, что во время отступления рашистов были уничтожены три моста через Днепр. Речь об Антоновских, железнодорожном и автомобильном, а также Каховском.

Сегодня появилось видео взрыва моста на Каховской ГЭС. Его организовали российские оккупанты, чтобы замедлить продвижение ВСУ.

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